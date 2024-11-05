В МИД отреагировали на обвинение чиновника из Польши во "втягивании в войну"

Утверждения вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского о попытках президента Владимира Зеленского втянуть Варшаву в войну с Россией безосновательны﻿. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Деловая столица.

В МИД отметили, что "Россия ведет войну не только против Украины, но и против европейской архитектуры безопасности, важной частью которой является Польша".

"Считаем безосновательными утверждения вице-премьер-министра — министра цифровизации Республики Польша относительно якобы желания Президента Украины втянуть Польшу в войну с Россией из-за сбития российских ракет над территорией Украины. Убеждены, что сбивание летающих в направлении Польши российских ракет и дронов над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан" , — говорится в заявлении.

"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется, как минимум, неприемлемым. Факты свидетельствуют об обратном: сопротивление Украины предотвращает расширению войны и потенциальным военным угрозам для Польши" , — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что "в условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Именно на это направлена политика украинского правительства. Рассчитываем, что польское правительство разделяет такую цель".

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский высказался против того, чтобы его страна сбивала российские ракеты, летящие на западные области Украины. По его словам, Владимир Зеленский хочет, чтобы Польша вступила в войну с Россией.