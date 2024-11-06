У Гарріс допускають затяжну "судову війну" після виборів – CNN

У передвиборчому штабі Камали Гарріс припускають, що переможця президентських виборів у США оголосять за кілька днів. Однак після цього почнуться судові позови, що розтягнуться на тижні.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"На нас чекає місяць судового пекла" , - сказав в інтерв'ю виданню один із радників кампанії Гарріс.

За словами старшого фінансиста, що брав участь у розмовах, команда Гарріс повідомила донорам, що перегони з похибкою збільшать імовірність судових позовів "від чотирьох до шести тижнів, коли всі судитимуться з усіма". І це на додачу до роботи, яку готували республіканці.

Інший великий донор зазначив, що кампанії демократів доведеться зберегти капітал - або залучити більше - для покриття значних судових витрат, пов'язаних із цими захисними заходами.

Зовнішній радник передвиборчого штабу Гарріс Дана Ремус сказала, що кампанія має адвокатів по всій країні, які оскаржують результати підрахунку голосів, перерахунку голосів й аудиту. Вона назвала всі ці дії "законними".