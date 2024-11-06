Обстріл Запоріжжя 5 листопада: кількість загиблих зросла до семи

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Запоріжжя 5 листопада зросла до 7.﻿﻿ Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Українська правда.

"7 людей загинули, 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Запоріжжю" , – повідомив він. ﻿

Загалом, за словами Федорова, упродовж доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

Влада отримала 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару російських військ по Запоріжжю 5 листопада загинули 6 людей та 24 дістали поранення.