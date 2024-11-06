Обстрел Запорожья 5 ноября: количество погибших возросло до семи

Количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Запорожье 5 ноября возросло до 7.﻿﻿ Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Украинская правда.

"7 человек погибли, 25 получили ранения в результате ракетной атаки РФ по Запорожью" , – сообщил он.

Всего, по словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Власти получили 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Запорожью 5 ноября погибли 6 человек и 24 получили ранения.