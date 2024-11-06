Трамп перемагає у Айові попри зростання рейтингу Гарріс напередодні

Вибори президента США у Айові – одному зі штатів, де в останні дні опитування показали зростання рейтингу Гарріс – свідчать, що цей штат зберігає прихильність до республіканців. Прогноз перемоги Трампа підтверджує The Hill та низка інших медіа, які визначають переможця у штатах, повідомляє Європейська правда.

Штат Айова, розташований на так званому "середньому заході", з 2016 року демонструє тверду підтримку кандидата у президенти Дональда Трампа – у 2016 та 2020 роках він перемагав з відривом майже 10%.

Та нещодавнє опитування, проведене 28-31 жовтня у цьому штаті, показало сенсаційний результат – Гарріс несподівано обійшла Трампа у Айові на три відсоткові пункти. Це опитування викликало суперечки щодо коректності. Але оскільки воно було проведене авторитетною компанією, це додало інтриги голосуванню.

Утім, вибори показали, що штат зберігає прихильність до Дональда Трампа.

І хоча підрахунок голосів ще триває, аналітики впевнені у перемозі Трампа, зважаючи на його відрив. Після підрахунку понад половини голосів на президентських виборах Трамп має підтримку понад 55% виборців, Гарріс – 43%.

Айова дає 6 голосів колегії виборників. Підрахунок голосів у ключових штатах, що визначать переможця, ще триває.

5 листопада у США відбувся день голосування, зокрема вибори президента країни. Один з перших результатів – партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом.