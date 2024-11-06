Трамп побеждает в Айове несмотря на рост рейтинга Харрис накануне

Выборы президента США в Айове – одном из штатов, где в последние дни опросы показали рост рейтинга Харрис – свидетельствуют, что этот штат сохраняет приверженность к республиканцам. Прогноз победы Трампа подтверждает The Hill и ряд других медиа, которые определяют победителя в штатах, сообщает Европейская правда.

Штат Айова, расположенный на так называемом "среднем западе", с 2016 года демонстрирует твердую поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа – в 2016 и 2020 годах он побеждал с отрывом почти 10%.

Но недавний опрос, проведенный 28-31 октября в этом штате, показал сенсационный результат – Харрис неожиданно обошла Трампа в Айове на три процентных пункта. Этот опрос вызвал споры относительно корректности. Но поскольку он был проведен авторитетной компанией, это добавило интриги голосованию.

Впрочем, выборы показали, что штат сохраняет приверженность Дональду Трампу.

И хотя подсчет голосов еще продолжается, аналитики уверены в победе Трампа, учитывая его отрыв. После подсчета более половины голосов на президентских выборах Трамп имеет поддержку более 55% избирателей, Харрис – 43%.

Айова дает 6 голосов коллегии выборщиков. Подсчет голосов в ключевых штатах, которые определят победителя, еще продолжается.

5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.