Окупанти запустили по Україні понад 60 "Шахедів" та дві ракети: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 листопада росіяни вдарили двома ракетами по Одещині та запустили для ударів по Україні понад 60 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу. Сили ППО збили 38 дронів, ше 20 – локаційно втрачено. Водночас два безпілотники перебувають у повітряному просторі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

По Одещині росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. 63 "Шахеди" запустили з напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ), Чауда (Крим).

"Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.