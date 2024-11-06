Оккупанты запустили по Украине более 60 "Шахедов" и две ракеты: как отработала ПВО

В ночь на 6 ноября россияне ударили двумя ракетами по Одесской области и запустили для ударов по Украине более 60 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Силы ПВО сбили 38 дронов, еще 20 – локационно потеряно. В то же время два беспилотника находятся в воздушном пространстве.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По Одесской области россияне ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря. 63 "Шахеды" запустили по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ), Чауда (Крым).

"По состоянию на 07.30 подтверждено убытие 38 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. 20 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще два - в воздушном пространстве. Боевая работа продолжается" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.