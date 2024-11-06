Трамп перемагає у ще одному "хиткому" штаті – прогноз

Вибори президента США у Джорджії, де рейтингові показники республіканця Дональда Трампа та демократки Камали Гарріс були близькими, свідчать, що цей штат зберігає прихильність до республіканців. Прогноз перемоги Трампа підтверджує New York Times та низка інших медіа, які визначають переможця у штатах, повідомляє Європейська правда.

Після підрахунку понад 90% голосів на президентських виборах Трамп має підтримку 50,9% виборців, Гарріс – 48,4%. Відтак, у цьому штаті республіканець отримав ще 16 голосів.

З 1996 року на виборах президента США у Джорджії перемагали кандидати від республіканської партії, тож цей штат тривалий час вважали "червоним". 2020-й рік приніс сенсацію – голоси виборників від Джорджії виграв Джо Байден, отримавши перевагу менш як 12 тисяч голосів (49,47% у Байдена, 49,24% у Трампа).

Зараз цей штат зараховували до переліку "ключових" – тих, де виборці не мають чіткої переваги одному з кандидатів і тих, що зрештою визначають переможця виборів президента.

За останньою інформацією, Трамп має невелику перевагу на голосуванні у ключовому штаті Пенсильванія, а також перемагає у "хиткій" Північній Кароліні.

За результатами проміжних виборів до Сенату США Республіканська партія повертає собі більшість у ньому після того, як останні чотири роки була у меншості.