Трамп побеждает в еще одном "шатком" штате – прогноз

Выборы президента США в Джорджии, где рейтинговые показатели республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис были близкими, свидетельствуют, что этот штат сохраняет приверженность к республиканцам. Прогноз победы Трампа подтверждает New York Times и ряд других медиа, которые определяют победителя в штатах, сообщает Европейская правда.

После подсчета более 90% голосов на президентских выборах Трамп имеет поддержку 50,9% избирателей, Харрис – 48,4%. Следовательно, в этом штате республиканец получил еще 16 голосов.

С 1996 года на выборах президента США в Джорджии побеждали кандидаты от республиканской партии, поэтому этот штат долгое время считали "красным". 2020-й год принес сенсацию – голоса выборщиков от Джорджии выиграл Джо Байден, получив преимущество менее 12 тысяч голосов (49,47% у Байдена, 49,24% у Трампа).

Сейчас этот штат причисляли к перечню "ключевых" – тех, где избиратели не имеют четкого преимущества одному из кандидатов и тех, что в конечном итоге определяют победителя выборов президента.

По последней информации, Трамп имеет небольшое преимущество на голосовании в ключевом штате Пенсильвания, а также побеждает в "шаткой" Северной Каролине.

По результатам промежуточных выборов в Сенат США Республиканская партия возвращает себе большинство в нем после того, как последние четыре года была в меньшинстве.