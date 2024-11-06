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РФ за добу втратила 1250 військових, 20 артсистем та 57 безпілотників – Генштаб

РФ за добу втратила 1250 військових, 20 артсистем та 57 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1250 військових, 6 танків, 20 артсистем, 57 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 702 900 (+1 250) осіб,
  • танків – 9 214 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 18 592 (+11) од,
  • артилерійських систем – 20 170 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 245 (+0) од,
  • засобів ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 631 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 333 (+55) од,
  • спеціальної техніки – 3 588 (+1) од.

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