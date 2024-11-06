РФ за добу втратила 1250 військових, 20 артсистем та 57 безпілотників – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1250 військових, 6 танків, 20 артсистем, 57 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали: