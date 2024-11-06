РФ за добу втратила 1250 військових, 20 артсистем та 57 безпілотників – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1250 військових, 6 танків, 20 артсистем, 57 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 702 900 (+1 250) осіб,
- танків – 9 214 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 18 592 (+11) од,
- артилерійських систем – 20 170 (+20) од,
- РСЗВ – 1 245 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 631 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 333 (+55) од,
- спеціальної техніки – 3 588 (+1) од.