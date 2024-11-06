Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до початку лютого

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 7 лютого 2025 року, повідомляє Українська правда.

Останній раз Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у серпні, до 10 листопада.

Нагадаємо, відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів.