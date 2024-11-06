Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до начала февраля

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 7 февраля 2025 года, сообщает Украинская правда.

Последний раз Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации в августе, до 10 ноября.

Напомним, согласно процедуре, перед этим Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней.