"Вражаюча перемога" – Зеленський привітав Трампа з обранням президентом

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах, повідомляє Лівий берег.

У дописі в соцмережі X він нагадав про зустріч з американським політиком, що відбулася в вересні. Зеленський назвав цю зустріч чудовою і додав, що на ній йшлося про стратегічне партнерство між Україною і США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії.

"Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя" , – написав він.

Зеленський очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах".

"Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами" , – підсумував Зеленський.

Він – не перший глава держави, який вже встиг привітати Трампа з перемогою, хоча офіційно всі голоси ще не підрахували. Привітання також уже висловив французький президент Еммануель Макрон.

Зазначимо, одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Вже відомо, що Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джорджія, і очікувано переможе у ключовому штаті Пенсильванія.