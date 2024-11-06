"Впечатляющая победа" – Зеленский поздравил Трампа с избранием президентом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с "впечатляющей победой" на выборах, сообщает Левый берег.

В сообщении в соцсети X он напомнил о состоявшейся в сентябре встрече с американским политиком. Зеленский назвал эту встречу замечательной и добавил, что на ней речь шла о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Плане победы и путях привлечения российской агрессии.

"Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь" , - написал он.

Зеленский ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах".

"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами" , – подытожил Зеленский.

Он – не первый глава государства, уже успел поздравить Трампа с победой, хотя официально все голоса еще не подсчитали. Поздравление также выразил французский президент Эммануэль Макрон.

Отметим, что сразу несколько моделирований результатов выборов в США предполагают победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Уже известно, что Трамп побеждает в "шатких" штатах Северная Каролина и Джорджия, и ожидаемо победит в ключевом штате Пенсильвания.