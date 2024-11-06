Лідери європейських країн вітають Трампа з перемогою на виборах

Лідери європейських країн почали вітати Дональда Трампа, кандидата Республіканської партії, з перемогою на президентських виборах у США, повідомляє Європейська правда.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Трампа з перемогою та зазначив, що готовий співпрацювати з ним, як і за його попередньої каденції, "з повагою та амбіціями, задля миру і процвітання".

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні висловила привітання Трампу, відзначивши, що Італія і США – "сестринські" країни, об’єднані спільними цінностями та історичною дружбою.

"Це стратегічний зв’язок, який я, переконана, ми зараз посилимо ще більше" , – заявила Мелоні.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер привітав Трампа з "історичною" перемогою і висловив упевненість, що особливі відносини Британії та США «продовжать процвітати по обидва боки Атлантичного океану в наступні роки».

Коротке вітання опублікував і президент Польщі Анджей Дуда.

Литовський президент Гітанас Науседа у своєму вітанні Трампу зазначив, що Штати – ключовий стратегічний союзник для Литви.

"Литва зараз виділяє на оборону 3,5% ВВП і продовжить збільшувати свої інвестиції. Трансатлантична єдність надзвичайно важлива" , – наголосив Науседа.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс привітав Трампа як обраного президента та зазначив, що очікує співпраці для посилення двосторонніх відносин і стратегічного партнерства.

"Європі потрібні сильні США, а США – сильна Європа. Латвія є і буде сильним та надійним партнером Сполучених Штатів" , – зазначив він.

До привітань приєднався і генсек НАТО Марк Рютте, він написав, що щойно привітав Дональда Трампа з обранням.

"Його лідерство знову буде мати ключову роль для того, щоб зберігати наш Альянс сильним. Очікую знову працювати з ним для просування миру через міць у НАТО" , – написав Рютте.

Серед перших вітання Трампу опублікував угорський прем’єр Віктор Орбан, який відкрито вболівав за його перемогу.

Також Зеленський привітав Трампа з "вражаючою перемогою".