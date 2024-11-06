Лидеры европейских стран поздравляют Трампа с победой на выборах

Лидеры европейских стран начали поздравлять кандидата Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, сообщает Европейская правда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Трампа с победой и отметил, что готов сотрудничать с ним, как и при его предыдущей каденции, "с уважением и амбициями, ради мира и процветания".

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила поздравления Трампу, отметив, что Италия и США – "сестринские" страны, объединенные общими ценностями и исторической дружбой.

"Это стратегическая связь, которую я, убеждена, мы сейчас усилим еще больше" , – заявила Мелони.

Премьер-министр Британии Кир Стармер поздравил Трампа с "исторической" победой и выразил уверенность, что особые отношения Британии и США "продолжат процветать по обе стороны Атлантического океана в последующие годы".

Короткое приветствие опубликовал и президент Польши Анджей Дуда.

Литовский президент Гитанас Науседа в своем приветствии Трампу отметил, что Штаты – ключевой стратегический союзник для Литвы.

"Литва сейчас выделяет на оборону 3,5% ВВП и продолжит увеличивать свои инвестиции. Трансатлантическое единство чрезвычайно важно" , – подчеркнул Науседа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Трампа как избранного президента и отметил, что ожидает сотрудничества для усиления двусторонних отношений и стратегического партнерства.

"Европе нужны сильные США, а США – сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером Соединенных Штатов" , – отметил он.

К поздравлениям присоединился и генсек НАТО Марк Рютте, он написал, что только что поздравил Дональда Трампа с избранием.

"Его лидерство снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять наш Альянс сильным. Ожидаю снова работать с ним для продвижения мира через мощь в НАТО" , – написал Рютте.

В числе первых поздравление Трампу опубликовал венгерский премьер Виктор Орбан, который открыто болел за его победу.

Также Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей победой".