У Генштабі розповіли, чому створюють нові бригади замість поповнення наявних

Генеральний штаб пояснює, що в ЗСУ створюють нові бригади замість поповнювати ті, що вже існують, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту.﻿﻿ Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, повідомляє Українська правда.

"Останнім часом у медіа й соцмережах активно обговорюється створення у Збройних силах України нових бригад та підсилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин (замість поповнення особового складу самих бригад). З цього приводу позиція командування наступна.

За останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також збільшилась протяжність лінії фронту. Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗС України і необхідно створювати нові бригади. Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями" , – зазначив він.

Як пояснює Лиховій, на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну. Тому, коли в ході бойових дій постає загроза втрати позицій та рубежів оборони визначених бригад, задіюється передислокація сюди окремих батальйонів інших військових частин.

Це логічний та внормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок, запевняє речник ГШ.

В умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії силам противника, що переважають. Таким чином зменшується ризик прориву, пояснює офіцер.

"Потрібно враховувати, що сьогодні в Збройних силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом. Така потреба розписана на місяць вперед. Також слід розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти в ньому адаптацію і злагодження, а на це потрібен час.