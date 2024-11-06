В Генштабе рассказали, почему создают новые бригады вместо пополнения существующих
Генеральный штаб объясняет, что в ВСУ создают новые бригады вместо пополнения существующих, поскольку враг увеличил состав своих войск почти на 100 тысяч человек, также увеличилась протяженность линии фронта. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий, сообщает Украинская правда.
"В последнее время в медиа и соцсетях активно обсуждается создание в Вооруженных силах Украины новых бригад и усиление районов обороны бригад батальонами из других воинских частей (вместо пополнения личного состава самих бригад). По этому поводу позиция командования следующая.
За последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того, чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", – заявил он.
Как объясняет Лиховий, на линии боевого соприкосновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное. Поэтому, когда в ходе боевых действий возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуется передислокация сюда отдельных батальонов других воинских частей.
Это логичный и нормированный уставом способ действий для усиления обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводятся подразделения с неатакованных участков, уверяет спикер ГШ.
В условиях недостаточности сил и средств это оптимальный способ противодействия превосходящим силам противника. Таким образом уменьшается риск прорыва, объясняет офицер.
"Нужно учитывать, что сегодня в Вооруженных силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом. Такая потребность расписана на месяц вперед. Также следует понимать, что люди, которые пополняют подразделение, должны пройти в нем адаптацию и слаживание, а на это нужно время.
Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сформированное подразделение, которое готово выполнить задачу в наиболее сжатые сроки. Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также нужны бригады. Простым пополнением бригад, которые понесли значительные потери, тоже нельзя ограничиться - потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады", – добавил он.