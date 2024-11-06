Обстріл Запоріжжя: кількість загиблих знову зросла

У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 5 листопада. Таким чином кількість загиблих зросла до 8.﻿﻿ Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє Українська правда.

"Дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя. Двоє людей - 44-річна жінка та 44-річний чоловік - у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній. На жаль, померла жінка, яку доправили до медзакладу надважкою" , – зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару російських військ по Запоріжжю 5 листопада загинули 7 людей та 24 дістали поранення.