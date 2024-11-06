Трамп готує мітинг після перемоги на виборах – NBC News

Дональд Трамп, який перемагає на виборах президента у США, планує невдовзі провести переможний мітинг. Про це пише NBC News, повідомляє Європейська правда.

Помічник новообраного президента Трампа повідомив телеканалу, що ще один мітинг республіканця можна очікувати "незабаром".

Коли Трамп переміг Гілларі Клінтон вісім років тому, то провів декілька акцій під час перехідного періоду, які він назвав "турне подяки".

Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".