Трамп готовит митинг после победы на выборах – NBC News

Дональд Трамп, который побеждает на выборах президента в США, планирует вскоре провести победный митинг. Об этом пишет NBC News, сообщает Европейская правда.

Помощник новоизбранного президента Трампа сообщил телеканалу, что еще один митинг республиканца можно ожидать "вскоре".

Когда Трамп победил Хиллари Клинтон восемь лет назад, то провел несколько акций во время переходного периода, которые он назвал "турне благодарности".

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".