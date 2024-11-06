"Укренерго" оголосило технічний дефолт за "зеленими" облігаціями

НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку з 9 листопада 2024 року.﻿ Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Це технічне рішення, зазначаються в енергокомпанії, діятиме до завершення реструктуризації боргу, яку компанія планує провести найближчими місяцями. Уряд України спільно з "Укренерго" працюють над досягненням угоди з кредиторами.

Призупинення платежів обґрунтоване положеннями закону та постановами Кабінету Міністрів, ухваленими для дотримання умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Компанія вже повідомила кредиторів про тимчасове призупинення виплат за євробондами і запевнила їх у своїй фінансовій стабільності.

Нагадаємо, державне підприємство "Гарантований покупець" подало позов до "Укренерго" на 6,5 мільярда гривень через заборгованість за послуги для відновлюваної енергетики.

Борг НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку (БР) наразі становить понад 16 млрд грн, а борги компаній-учасників цього ринку перед НЕК перевищують 34 млрд грн.

За підсумками 2023 року НЕК "Укренерго" отримала близько 400 млн грн прибутку, дохід компанії становив 83 млрд грн.