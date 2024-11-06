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"Укрэнерго" объявило технический дефолт по "зеленым" облигациям

"Укрэнерго" объявило технический дефолт по "зеленым" облигациям
Фото: Рixabay

НЭК "Укрэнерго" объявила о временном прекращении платежей по своим "зеленым" облигациям устойчивого развития с 9 ноября 2024 года.﻿ Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Это техническое решение, отмечаются в энергокомпании, будет действовать до завершения реструктуризации долга, которую компания планирует провести в ближайшие месяцы. Правительство Украины совместно с "Укрэнерго" работают над достижением соглашения с кредиторами.

Приостановление платежей обосновано положениями закона и постановлениями Кабинета Министров, принятыми для соблюдения условий сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Компания уже уведомила кредиторов о временной приостановке выплат по евробондам и заверила их в своей финансовой стабильности.

Напомним, государственное предприятие «Гарантированный покупатель» подало иск к «Укрэнерго» на 6,5 миллиарда гривен из-за задолженности за услуги для возобновляемой энергетики.

Долг НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке (БР) сейчас составляет более 16 млрд грн, а долги компаний-участников этого рынка перед НЭК превышают 34 млрд грн.

По итогам 2023 года НЭК "Укрэнерго" получила около 400 млн грн прибыли, доход компании составил 83 млрд грн.

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