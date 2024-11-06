Окупанти створюють на захоплених територіях центри "русифікації"
Росіяни планують створити центри популяризації російської мови на усіх тимчасово окупованих територіях України. З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Лівий берег.
Володимир Путін поставив завдання "в пріоритетному порядку" створити кабінети російської мови у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині.
"Така російська мовна агресія пов’язана із поразкою москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку – політика повної асиміляції українців у русскій мір", — пишуть у спротиві.
Центри російської мови будуть створені у кожній шкільній бібліотеці.
"Саме школи стали осередками пропаганди кремля на ТОТ України. Для цього тут готують своїх "вчителів", — додають в ЦНС.