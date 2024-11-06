Россияне планируют создать центры популяризации русского языка на всех временно оккупированных территориях Украины. Со ссылкой на Центр национального сопротивления, сообщает Левый берег.

Владимир Путин поставил задачу "в приоритетном порядке" создать кабинеты русского языка в уничтоженных русскими оккупантами Донбассе, Луганской области, Запорожье, Херсонской области.

"Такая русская языковая агрессия связана с поражением москвы относительно надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны, политика полной ассимиляции украинцев в русский мир" , - пишут в сопротивлении.

Центры русского языка будут созданы в каждой школьной библиотеке.