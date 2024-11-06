У Сеулі вважають, що військові КНДР не вступали у повноцінні бої проти України

Солдати КНДР, які були направлені до Росії, зокрема до Курської області, ще не вступали у повноцінні бої, зазначив представник офісу президента Південної Кореї на умовах анонімності. З посиланням на Yonhap, повідомляє Дзеркало тижня.

"Велику кількість північнокорейських військових, які перебувають у Росії, вже переміщено на західні лінії фронту, але повноцінні бойові дії ще не почалися" , - наголосив він.

Чиновник припустив, що на території РФ за участі північнокорейських військових могли відбутися незначні зіткнення в межах розвідки чи підготовчих дій. За його словами, щоб робити висновки про початок бойових зіткнень між Силами оборони України та військовими Північної Кореї необхідно більше даних.

Представник також вказав, що Південна Корея розглядає можливість відправити моніторингову групу в Україну для оцінки потенційних спільних операцій між Росією та Північною Кореєю.