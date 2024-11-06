В Сеуле считают, что военные КНДР не вступали в полноценные бои против Украины
Солдаты КНДР, которые были направлены в Россию, в частности, в Курскую область еще не вступали в полноценные бои, отметил представитель офиса президента Южной Кореи на условиях анонимности. Со ссылкой на Yonhap, сообщает Зеркало недели.
"Большое количество находящихся в России северокорейских военных уже перемещено на западные линии фронта, но полноценные боевые действия еще не начались", - подчеркнул он.
Чиновник предположил, что на территории РФ при участии северокорейских военных могли произойти незначительные столкновения в рамках разведки или подготовительных действиях. По его словам, чтобы делать выводы о начале боевых столкновений между Силами обороны Украины и военными Северной Кореи необходимо больше данных.
Представитель также отметил, что Южная Корея рассматривает возможность отправить мониторинговую группу в Украину для оценки потенциальных совместных операций между Россией и Северной Кореей.
"Если Северная Корея и Россия приступят к совместным боевым операциям, будет критически важно следить за их тактикой, применением оружия и любыми потерями войск КНДР, поскольку такая информация может иметь решающее значение для безопасности Южной Кореи и сотрудничества с Украиной", - добавил он.