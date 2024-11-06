В Сеуле считают, что военные КНДР не вступали в полноценные бои против Украины

Солдаты КНДР, которые были направлены в Россию, в частности, в Курскую область еще не вступали в полноценные бои, отметил представитель офиса президента Южной Кореи на условиях анонимности. Со ссылкой на Yonhap, сообщает Зеркало недели.

"Большое количество находящихся в России северокорейских военных уже перемещено на западные линии фронта, но полноценные боевые действия еще не начались" , - подчеркнул он.

Чиновник предположил, что на территории РФ при участии северокорейских военных могли произойти незначительные столкновения в рамках разведки или подготовительных действиях. По его словам, чтобы делать выводы о начале боевых столкновений между Силами обороны Украины и военными Северной Кореи необходимо больше данных.

Представитель также отметил, что Южная Корея рассматривает возможность отправить мониторинговую группу в Украину для оценки потенциальных совместных операций между Россией и Северной Кореей.