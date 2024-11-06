У Варшаві зловмисники вкрали понад 1 мільйон злотих в українок

У центрі столиці Польщі кілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували троє українок, і вкрали в них велику суму грошей. З посиланням на речника регіональної прокуратури у Варшаві Пьотра Скібу, повідомляє Радіо Свобода.

«Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу помешкання на території України. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих» , – сказав Скіба.

За його словами, нападники видали себе за співробітників поліції і мали при собі підроблений наказ про обшук.

Попередньо, жінки не отримали травм, але до них застосовували силу.

Скіба повідомив, що нападники використали проти них газовий балончик, скували кайданками і закрили в кімнаті, а тим часом в іншій шукали гроші.

«Беручи до уваги кількість нападів на різних осіб, чи то на громадян України, чи громадян інших східних країн, які трапляються у Варшаві, у багатьох випадках роблять це, зокрема, громадяни Грузії. Ми не можемо виключати, що це особи, які стежили за постраждалими або мали інформацію, що жінки зберігають велику суму грошей в квартирі. Таких справ ми маємо дуже багато, зазвичай це напади на осіб, які міняють великі суми грошей у конторах (пунктах обміну валют – ред.) чи банках, найчастіше в конторах на території Варшави» , – повідомив речник прокуратури.

Підозрюваних ще не затримали, також прокуратура не інформує, скільки було нападників. Їм інкримінують дві статті. За розбій зловмисникам загрожує від 2 до 15 років вʼязниці, а за видавання себе за працівників поліції – п’ять років тюремного увʼязнення.

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