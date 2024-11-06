В Варшаве злоумышленники украли более 1 миллиона злотых у украинок

В центре столицы Польши несколько мужчин обманом проникли в дом, где находились трое украинок, и украли у них большую сумму денег. Со ссылкой на представителя региональной прокуратуры в Варшаве Петра Скибу, сообщает Радио Свобода.

«Нападение имело характер грабежа. Нападавшие украли крупную сумму денег, происходившую от продажи жилья на территории Украины. Речь идет о 130 тысячах долларов, 120 тысячах евро и 100 тысячах злотых» , – сказал Скиба.

По его словам, нападавшие выдали себя за сотрудников полиции и имели при себе поддельный приказ об обыске.

Предварительно женщины не получили травм, но к ним применяли силу.

Скиба сообщил, что нападавшие использовали против них газовый баллончик, сковали наручниками и закрыли в комнате, а между тем в другой искали деньги.

«Учитывая количество нападений на разных лиц, будь то граждане Украины или граждане других восточных стран, которые встречаются в Варшаве, во многих случаях делают это, в частности, граждане Грузии. Мы не можем исключать, что это люди, которые следили за пострадавшими или владели информацией, что женщины хранят большую сумму денег в квартире. Таких дел у нас очень много, обычно это нападения на лиц, которые меняют большие суммы денег в конторах (пунктах обмена валют – ред.) или банках, чаще всего в конторах на территории Варшавы» , – сообщил представитель прокуратуры.

Подозреваемые еще не задержаны, также прокуратура не информирует, сколько было нападающих. Им инкриминируют две статьи. За разбой злоумышленникам грозит от 2 до 15 лет тюрьмы, а за выдачу себя за сотрудников полиции – пять лет тюремного заключения.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода