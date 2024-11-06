У жовтні найбільший показник окупації за весь 2024 рік - DeepState

За жовтень ворог окупував близько 490 кілометрів квадратних українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.﻿﻿ З посиланням на дані моніторингового проєкту Deep State, повідомляє Українська правда.

Водночас аналітики наголошують, що не варто міряти все площами, адже воюють люди і саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до спротиву.

Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне — раціональне застосування людського потенціалу. Останнє, на жаль, стає для нас слабким місцем, зазначають у Deep State.

В свою чергу росіяни виправляють свої помилки: якщо раніше м'ясні підрозділи були класикою їхньої армії, то зараз все частіше їх полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу, зазначають аналітики проєкту. Наявність великої кількості живої сили дозволяє ворогу проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці. Для ЗСУ ж ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, додають у Deep State.