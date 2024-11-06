В октябре самый большой показатель оккупации за весь 2024 год - DeepState

За октябрь враг оккупировал около 490 километров квадратных украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.﻿﻿ Со ссылкой на данные мониторингового проекта Deep State, сообщает Украинская правда.

В то же время аналитики отмечают, что не стоит мерить всё площадями, ведь воюют люди и именно они являются гарантией устойчивости армии и ее потенциала к сопротивлению.

Показателем являются возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации, наличие возможностей для дальних ударов и главное - рациональное применение человеческого потенциала. Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом, отмечают в Deep State.

В свою очередь россияне исправляют свои ошибки: если раньше мясные подразделения были классикой их армии, то сейчас все чаще их полки и бригады проводят дополнительные недели и месяцы обучения личного состава, отмечают аналитики проекта. Наличие большого количества живой силы позволяет врагу проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца. Для ВСУ же ротировать бригаду, которая с 24 февраля 2022 года на боевых, может стать проблемой, добавляют в Deep State.