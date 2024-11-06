Time назвав перемогу Трампа "вироком американському народу"

Авторитетний американський журнал Time помістив на обкладинку наступного випуску фотографію кандидата від республіканців Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США﻿. Про це йдеться у дописі журналу в соцмережі Х (Twitter), повідомляє Ділова столиця.

"Нова обкладинка TIME: Як Дональд Трамп зробив це — знову" , — зазначили журналісти.

Як пише Time, те, як 78-річний Трамп домігся перемоги на виборах президента США, увійде в підручники історії.

Для його помічників Трампа тези кампанії можна було звести до простого гасла: "Максимізуй (підтримку виборців, — ред.) чоловіків і утримуй жінок".

Тобто у штабі кандидата робили акцент на економіці та імміграції, а Трамп невпинно втілював стратегію в життя.

Насамперед потрібно було відвернути увагу виборців США від хаосу його першого терміну, заборон на аборти в багатьох штатах, яких він домігся, і атак його та його прихильників на американську демократію чотири роки тому.

Кампанія Трампа-2024 спиралася на невдоволення розчарованих виборців і використання культурних розколів і кланової політики, які він уже давно публічно експлуатував.

Як зазначають у Time, прийдешнє повернення Трампа в Білий дім показало політичну траєкторію, не схожу на жодну в усій 250-річній історії США.

Трамп залишив свою посаду 2021 року, ставши ізгоєм після того, як підбурював натовп своїх прихильників до розгрому Капітолія США і після його численних спроб домогтися скасування своєї поразки Джо Байдену на виборах-2020.

Три роки потому він організував безпрецедентне політичне повернення. Трамп із легкістю здолав своїх суперників із Республіканської партії, витіснив із перегонів чинного президента Джо Байдена і з великим відривом переміг віцепрезидента Камалу Гарріс. Принагідно йому вдалося позбутися обвинувального вироку за 34 пунктами та цілої низки інших кримінальних звинувачень.

Річ у тім, що більша частина жителів США сприйняла юридичні проблеми Трампа як частину великої корупційної змови з метою позбавити його та їхньої влади.

І йому допомогло глобальне занепокоєння, викликане пандемією COVID-19, яка змістила багатьох лідерів країн по всьому світу.