Time назвав перемогу Трампа "вироком американському народу"
Авторитетний американський журнал Time помістив на обкладинку наступного випуску фотографію кандидата від республіканців Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США. Про це йдеться у дописі журналу в соцмережі Х (Twitter), повідомляє Ділова столиця.
"Нова обкладинка TIME: Як Дональд Трамп зробив це — знову", — зазначили журналісти.
Як пише Time, те, як 78-річний Трамп домігся перемоги на виборах президента США, увійде в підручники історії.
Для його помічників Трампа тези кампанії можна було звести до простого гасла: "Максимізуй (підтримку виборців, — ред.) чоловіків і утримуй жінок".
Тобто у штабі кандидата робили акцент на економіці та імміграції, а Трамп невпинно втілював стратегію в життя.
Насамперед потрібно було відвернути увагу виборців США від хаосу його першого терміну, заборон на аборти в багатьох штатах, яких він домігся, і атак його та його прихильників на американську демократію чотири роки тому.
Кампанія Трампа-2024 спиралася на невдоволення розчарованих виборців і використання культурних розколів і кланової політики, які він уже давно публічно експлуатував.
Як зазначають у Time, прийдешнє повернення Трампа в Білий дім показало політичну траєкторію, не схожу на жодну в усій 250-річній історії США.
Трамп залишив свою посаду 2021 року, ставши ізгоєм після того, як підбурював натовп своїх прихильників до розгрому Капітолія США і після його численних спроб домогтися скасування своєї поразки Джо Байдену на виборах-2020.
Три роки потому він організував безпрецедентне політичне повернення. Трамп із легкістю здолав своїх суперників із Республіканської партії, витіснив із перегонів чинного президента Джо Байдена і з великим відривом переміг віцепрезидента Камалу Гарріс. Принагідно йому вдалося позбутися обвинувального вироку за 34 пунктами та цілої низки інших кримінальних звинувачень.
Річ у тім, що більша частина жителів США сприйняла юридичні проблеми Трампа як частину великої корупційної змови з метою позбавити його та їхньої влади.
І йому допомогло глобальне занепокоєння, викликане пандемією COVID-19, яка змістила багатьох лідерів країн по всьому світу.
"Зрештою, вибори — вирок американському народу і людині, яку він повернув до влади. Повернення Трампа відбулося не випадково. Створивши суспільно-політичний рух(MAGA — ред.), який дав йому владу над Республіканською партією, Трамп планомірно зруйнував багато усталених у країні норм, створивши когорту лакеїв, які втілюватимуть у життя його найавтократичніші пориви. (…) Він нічого цього не приховував. Американський народ вирішив, що хоче саме цього", — підсумували в Time.