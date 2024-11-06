Time назвал победу Трампа "приговором американскому народу"

Авторитетный американский журнал Time поместил на обложку следующего выпуска фотографию кандидата от республиканцев Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США﻿. Со ссылкой на пост журнала в соцсети Х (Twitter), сообщает Деловая столица.

"Новая обложка TIME: Как Дональд Трамп сделал это — снова" , — отметили журналисты.

Как пишет Time, то, как 78-летний Трамп добился победы на выборах президента США, войдет в учебники истории.

Для его помощников Трампа тезисы кампании можно было свести к простому лозунгу: "Максимизируй (поддержку избирателей, — ред.) мужчин и удерживай женщин".

То есть в штабе кандидата делали акцент на экономике и иммиграции, а Трамп неустанно воплощал стратегию в жизнь.

В первую очередь, нужно было отвлечь внимание избирателей США от хаоса его первого срока, запретов на аборты во многих штатах, которых он добился и атак его и его сторонников на американскую демократию четыре года назад.

Кампания Трампа-2024 опиралась на недовольство разочарованных избирателей и использовать культурные расколы и клановую политику, которые он уже давно публично эксплуатировал.

Как отмечают в Time, грядущее возвращение Трампа в Белый дом показало политическую траекторию, не похожую ни на одну во всей 250-летней истории США. Трамп покинул свой пост в 2021 году, став изгоем после того, как подстрекал толпу своих сторонников к разгрому Капитолия США и после его многочисленных попыток добиться отмены своего поражение Джо Байдену на выборах-2020.

Три года спустя он организовал беспрецедентное политическое возвращение. Трамп с легкостью одолел своих соперников из Республиканской партии, вытеснил из гонки действующего президента Джо Байдена и с большим отрывом победил вице-президента Камалу Харрис. Попутно ему удалось избавиться от обвинительного приговора по 34 пунктам и целого ряда других уголовных обвинений.

Дело в том, что большая часть жителей США восприняла юридические проблемы Трампа как часть большого коррупционного заговора с целью лишить его и их власти. И ему помогло глобальное беспокойство, вызванное пандемией COVID-19, которая сместила многих лидеров стран по всему миру.