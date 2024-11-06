Time назвал победу Трампа "приговором американскому народу"
Авторитетный американский журнал Time поместил на обложку следующего выпуска фотографию кандидата от республиканцев Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США. Со ссылкой на пост журнала в соцсети Х (Twitter), сообщает Деловая столица.
"Новая обложка TIME: Как Дональд Трамп сделал это — снова", — отметили журналисты.
Как пишет Time, то, как 78-летний Трамп добился победы на выборах президента США, войдет в учебники истории.
Для его помощников Трампа тезисы кампании можно было свести к простому лозунгу: "Максимизируй (поддержку избирателей, — ред.) мужчин и удерживай женщин".
То есть в штабе кандидата делали акцент на экономике и иммиграции, а Трамп неустанно воплощал стратегию в жизнь.
В первую очередь, нужно было отвлечь внимание избирателей США от хаоса его первого срока, запретов на аборты во многих штатах, которых он добился и атак его и его сторонников на американскую демократию четыре года назад.
Кампания Трампа-2024 опиралась на недовольство разочарованных избирателей и использовать культурные расколы и клановую политику, которые он уже давно публично эксплуатировал.
Как отмечают в Time, грядущее возвращение Трампа в Белый дом показало политическую траекторию, не похожую ни на одну во всей 250-летней истории США. Трамп покинул свой пост в 2021 году, став изгоем после того, как подстрекал толпу своих сторонников к разгрому Капитолия США и после его многочисленных попыток добиться отмены своего поражение Джо Байдену на выборах-2020.
Три года спустя он организовал беспрецедентное политическое возвращение. Трамп с легкостью одолел своих соперников из Республиканской партии, вытеснил из гонки действующего президента Джо Байдена и с большим отрывом победил вице-президента Камалу Харрис. Попутно ему удалось избавиться от обвинительного приговора по 34 пунктам и целого ряда других уголовных обвинений.
Дело в том, что большая часть жителей США восприняла юридические проблемы Трампа как часть большого коррупционного заговора с целью лишить его и их власти. И ему помогло глобальное беспокойство, вызванное пандемией COVID-19, которая сместила многих лидеров стран по всему миру.
"В конечном счете, выборы — приговор американскому народу и человеку, которого он вернул к власти. Возвращение Трампа произошло не случайно. Создав общественно-политическое движение (MAGA, — "ред."), которое дало ему власть над Республиканской партией, Трамп планомерно разрушил многие устоявшиеся в стране нормы, создав когорту лакеев, которые будут воплощать в жизнь его самые автократические порывы. (…) Он ничего этого не скрывал. Американский народ решил, что хочет именно этого", — подытожили в Time.