У Британії зажадали від глави МЗС вибачитися перед Трампом за висловлювання

Нова очільниця Консервативної партії Британії Кемі Баденох вимагає вибачень від глави МЗС Девіда Леммі, який називав кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа «неонацистським соціопатом».﻿ Про це пише Sky News, повідомляє Новое время.

Як зазначає видання, Баденох, яка нещодавно стала очільницею Консервативної партії у Великій Британії, привітала Трампа із «вражаючою перемогою» на виборах президента. Також вона запитала, чи прем'єр-міністр Кір Стармер й Леммі перепросять за «принизливі коментарі» у бік Трампа.

Раніше Леммі назвав Трампа «серйозною загрозою міжнародному порядку» та «соціопатом, який симпатизує неонацистам».

Стармер у відповідь заявив, що вони з Леммі зустрілися із Трампом місяць тому за вечерею й тоді нібито відбувалася «конструктивна» зустріч під час якої вони обговорили «міцні відносини зі США».