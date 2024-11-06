В Британии потребовали от главы МИД извиниться перед Трампом за высказывания

Новая руководительница Консервативной партии Британии Кеми Баденох требует извинений от главы МИД Дэвида Лемми, который называл кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа «неонацистским социопатом».﻿ Об этом пишет Sky News, сообщает Новое время.

Как отмечает издание, Баденох, которая недавно стала главой Консервативной партии в Великобритании, поздравила Трампа с «впечатляющей победой» на выборах президента. Также она спросила, извинятся ли премьер-министр Кир Стармер и Лемми за «унизительные комментарии» в сторону Трампа.

Ранее Лемми назвал Трампа «серьезной угрозой международному порядку» и «социопатом, который симпатизирует неонацистам».

Стармер в ответ заявил, что они с Лемми встретились с Трампом месяц назад за ужином и тогда якобы происходила «конструктивная» встреча во время которой они обсудили «крепкие отношения с США».