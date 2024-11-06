Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти Камала Гарріс звернеться до своїх прихильників та нації з Вашингтону в другій половині дня за американським часом﻿. Про це NBC News сказали три її помічники, повідомляє Європейська правда.

Гарріс сподівалася виголосити свою переможну промову на території Університету Говарда, але після нищівної поразки від Дональда Трампа вона виступить зовсім в іншому місці.

Співголова кампанії Гарріс Седрік Річмонд сказав натовпу, який зібрався в університетському містечку вночі, що вони почують її сьогодні в якийсь момент, перш ніж розчаровано відпустити їх додому.

Нагадуємо, що Гарріс ще не визнала своєї поразки офіційно.

Нагадаємо, Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".