Харрис готовит обращение к американцам после поражения на выборах

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис обратится к своим сторонникам и нации из Вашингтона во второй половине дня по местному времени﻿. Об этом NBC News сказали три ее помощника, сообщает Европейская правда.

Харрис надеялась произнести свою победную речь на территории Университета Говарда, но после сокрушительного поражения от Дональда Трампа она выступит совсем в другом месте.

Сопредседатель кампании Харрис Седрик Ричмонд сказал собравшимся в университетском городке ночью, что они услышат ее сегодня в какой-то момент, прежде чем разочарованно отпустить их домой.

Напоминаем, что Харрис еще не признала своего поражения официально.

Напомним, Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".