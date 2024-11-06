Харрис готовит обращение к американцам после поражения на выборах
Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис обратится к своим сторонникам и нации из Вашингтона во второй половине дня по местному времени. Об этом NBC News сказали три ее помощника, сообщает Европейская правда.
Харрис надеялась произнести свою победную речь на территории Университета Говарда, но после сокрушительного поражения от Дональда Трампа она выступит совсем в другом месте.
Сопредседатель кампании Харрис Седрик Ричмонд сказал собравшимся в университетском городке ночью, что они услышат ее сегодня в какой-то момент, прежде чем разочарованно отпустить их домой.
Напоминаем, что Харрис еще не признала своего поражения официально.
Напомним, Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".