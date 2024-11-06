Російський командир депортував із Миколаївщини 15 українських дітей

СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Росії Джабраїлу Юсупову з позивним "Габріель", який керував депортацією до Росії 15 вихованців Новопетрівської спецшколи Миколаївської області. З посиланням на СБУ, повідомляє Ділова столиця.

Згідно з матеріалами справи, у липні 2022 року під командуванням Юсупова 20 озброєних окупантів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців.

Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до окупованого Криму, а звідти "під конвоєм" окупантів відправили до Анапи (Краснодарський край). Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування у ньому дітей щоранку змушували співати гімн Росії.

У листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з РФ до третіх країн, щоб потім повернути ву Україну.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Раніше СБУ викрила окупаційного "заступника очільника департаменту молоді та спорту Херсонської області" та його спільницю, які брали участь у депортації дітей з Миколаївщини.

Як повідомляла "ДС", раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні знаходяться десятки тисяч дітей, а точної цифри не знає ніхто.