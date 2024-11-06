Российский командир депортировал из Николаевщины 15 украинских детей

СБУ и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении командиру отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС России Джабраилу Юсупову с позывным "Габриэль", руководившим депортацией в Россию 15 воспитанников Новопетровской спецшколы Николаевской области﻿. Со ссылкой на СБУ, сообщает Деловая столица.

Согласно материалам дела, в июле 2022 года под командованием Юсупова 20 вооруженных окупантов ворвались в помещение захваченной в то время Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников.

Детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали в оккупированный Крым, а оттуда "под конвоем" окупантов отправили в Анапу (Краснодарский край). Там депортированных содержали около месяца в одном из местных пансионатов. Во время пребывания в нем детей каждый день заставляли петь гимн России.

В ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций депортированных удалось вывезти из РФ в третьи страны, чтобы потом вернуть в Украину.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ранее СБУ разоблачила оккупационного "замглавы департамента молодежи и спорта Херсонской области" и его сообщницу, принимавших участие в депортации детей из Николаевской области.

Как сообщала "ДС", ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся десятки тысяч детей, а точной цифры не знает никто.