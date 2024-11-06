У Генштабі назвали кількість бійців, які пройшли підготовку за кордоном цього року

Близько 20 тисяч українських військових пройшли навчання на території країн-партнерів упродовж 2024 року. З посиланням на коментар Генштабу, повідомляє Новое время.

При цьому від початку повномасштабного вторгнення Росії підготовку за кордоном пройшли понад 100 тис. військових Сил оборони України.

За словами співрозмовника редакції, було ініційовано спрощення оформлення документів для проведення підготовки особового складу за кордоном.

Спершу з країною-партнером узгоджуються питання щодо зацікавленості ЗСУ та інших складових Сил оборони у заходах підготовки за кордон.

Після цього від партнерів, через Головне управління військового співробітництва, має надійти відповідне запрошення.

Після того як отримане підтвердження, що країна готова прийняти певну кількість особового складу для навчання за певним напрямком, відправляється доручення до командувань. Вони мають визначити осіб для проходження підготовки згідно з певними критеріями.

Отримані дані зводяться та направляються державі-партнеру.