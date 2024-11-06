В Генштабе назвали количество бойцов прошедших подготовку за границей в этом году

Около 20 тысяч украинских военных прошли обучение на территории стран-партнеров в течение 2024 года.Со ссылкой на комментарий Генштаба, сообщает Новое время.

При этом с начала полномасштабного вторжения России подготовку за рубежом прошли более 100 тыс. военных Сил обороны Украины.

По словам собеседника редакции, было инициировано упрощение оформления документов для проведения подготовки личного состава за границей.

Сначала со страной-партнером согласовываются вопросы о заинтересованности ВСУ и других составляющих Сил обороны в мероприятиях подготовки за границу.

После этого от партнеров, через Главное управление военного сотрудничества, должно поступить соответствующее приглашение.

После того как получено подтверждение, что страна готова принять определенное количество личного состава для обучения по определенному направлению, отправляется поручение в командование. Они должны определить лиц для прохождения подготовки согласно определенным критериям.

Полученные данные сводятся и направляются государству-партнеру.