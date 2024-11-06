Україна розслідує страти понад 120 військовополонених

Правоохоронні органи України розслідують 49 кримінальних проваджень щодо вбивств 124 українських військовополонених﻿. Про це заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко в телеефірі, повідомляє Ділова столиця.

"Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних. Тому ми розглядаємо всі ці випадки комплексно і участь того чи іншого збройного підрозділу, звісно, аналізується нами у кожному конкретному випадку. Але це не знімає відповідальності з командирів" , – сказав він.

За словами Лисенка, зростання випадків убивств українських захисників під час здачі в полон розпочався наприкінці минулого року і досяг безпрецедентних масштабів цьогоріч. Наразі розслідується 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 військовополонених українців. Найбільше випадків зафіксовано в Донецькій області.

Як повідомлялося, 5 листопада стало відомо про розстріл 6 українських полонених бійців в районі Селідово Донецької області. Трьох захисників вбили 23 жовтня, а ще трьох — 1 листопада.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що в цьому році кількість випадків страт українських військовополонених збільшилася і є докази того, що це стало цілеспрямованою політикою Росії, а не поодинокими випадками. Правоохоронні органи України встановили особи 421 окупанта, які катували українських військовополонених та цивільних мешканців.