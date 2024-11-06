Украина расследует казни более 120 военнопленных

Правоохранительные органы Украины расследуют 49 уголовных производств по убийствам 124 украинских военнопленных﻿. Об этом заявил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Денис Лысенко в телеэфире, сообщает Деловая столица.

"Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных. Поэтому мы рассматриваем все случаи комплексно и участие того или иного вооруженного подразделения, конечно, анализируется нами в каждом конкретном случае. Но это не снимает ответственности с командиров" , – сказал он.

По словам Лысенко, рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце прошлого года и достиг беспрецедентных масштабов в этом году. В настоящее время расследуется 49 уголовных дел по убийствам 124 военнопленных украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Донецкой области.

Как сообщалось, 5 ноября стало известно о расстреле 6 украинских пленных бойцов в районе Селидово Донецкой области. Трое защитников убиты 23 октября, а еще трое — 1 ноября.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что в этом году количество случаев казней украинских военнопленных увеличилось и есть доказательства того, что это стало целенаправленной политикой России, а не единичными случаями. Правоохранительные органы Украины установили личности 421 оккупанта, которые пытали украинских военнопленных и гражданских жителей.