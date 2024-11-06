Путін та інші "кремлівці" таємно передали привітання Трампу - росЗМІ

Кремль таємно передав республіканцю Дональду Трампу привітання з перемогою на виборах президента США. Про це пише "Вёрстка", повідомляє Новое время.

За інформацією джерел видання, російський диктатор Володимир Путін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв та інші представники російських еліт «через знайомих» привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Також привітання Трампу надіслали голова правління Сбербанку Герман Греф, спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко та голова Держдуми В’ячеслав Володін. Співрозмовники видання заявили, що Кремль сподівається на поліпшення позиції Москви у війні проти України після перемоги Трампа.

Водночас ідею Трампа закінчити війну між Росією та Україною за добу в Кремлі не сприймають всерйоз.

«А якими методами він це зробить? Пригрозить Путіну? Зеленському? Закінчити війну можна швидко тільки в один спосіб — припинити допомогу Україні різко» , — заявило джерело Вёрстки, близьке до адміністрації Путіна.

При цьому прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова вже офіційно відреагувала на результати виборів у США у властивій їй пропагандистській манері.