Путин и другие "кремлевцы" тайно передали поздравления Трампу - росСМИ

Кремль тайно передал республиканцу Дональду Трампу поздравления с победой на выборах президента США. Об этом пишет "Вёрстка", сообщает Новое время.

По информации источников издания, российский диктатор Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие представители российских элит «через знакомых» поздравили Дональда Трампа с победой на выборах.

Также поздравления Трампу направили председатель правления Сбербанка Герман Греф, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Собеседники издания заявили, что Кремль надеется на улучшение позиции Москвы в войне против Украины после победы Трампа.

В то же время идею Трампа закончить войну между Россией и Украиной за сутки в Кремле не воспринимают всерьез.

«А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом — прекратить помощь Украине резко» , — заявил источник Вёрстки, близкий к администрации Путина.

При этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уже официально отреагировала на результаты выборов в США в присущей ей пропагандистской манере.