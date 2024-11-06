Путин и другие "кремлевцы" тайно передали поздравления Трампу - росСМИ
Кремль тайно передал республиканцу Дональду Трампу поздравления с победой на выборах президента США. Об этом пишет "Вёрстка", сообщает Новое время.
По информации источников издания, российский диктатор Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие представители российских элит «через знакомых» поздравили Дональда Трампа с победой на выборах.
Также поздравления Трампу направили председатель правления Сбербанка Герман Греф, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Собеседники издания заявили, что Кремль надеется на улучшение позиции Москвы в войне против Украины после победы Трампа.
В то же время идею Трампа закончить войну между Россией и Украиной за сутки в Кремле не воспринимают всерьез.
«А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом — прекратить помощь Украине резко», — заявил источник Вёрстки, близкий к администрации Путина.
При этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уже официально отреагировала на результаты выборов в США в присущей ей пропагандистской манере.
«Камала Харрис оказалась права, процитировав Псалом 30:5: „Ночью может оставаться плач, а утром приходит радость“. Аллилуя, добавлю от себя», — написала она.