Можливий держсекретар Рубіо назвав пріоритет адміністрації Трампа

Протидія гібридній аргесії Росії в Європі стане пріорітетом адміністрації нового президента США Дональда Трампа﻿, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в коментарі CNN сенатор-республіканець Макро Рубіо, який є ймовірним кандидатом на посаду державного секретаря.

Він зазначив, що США вступають у період "прагматичної зовнішньої політики", зокрема щодо закордонних інвестицій та загального "підходу до речей".

Він також підкреслив, що пріорітетом адміністрації Дональда Трампа буде протидія гібридній агресії Росії на території Європи та країн-членів НАТО.

"Ми знаємо, що росіяни брали участь у спробах диверсійних операцій по всій Європі, щоб завдати збитків європейським країнам, які допомагають Україні, і я думаю, що це сфера, на якій ми повинні зосередитися, і яку адміністрація Трампа зробить пріоритетом" , — зазначив Рубіо.

Раніше сьогодні Рубіо в інтерв'ю NBC заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут.

"Українці були неймовірно хоробрими та сильними, коли протистояли Росії. Але це патова війна, і вона має бути доведена до завершення" , — зазначив сенатор.

Нагадаємо, Марко Рубіо підтримував Україну з 2014 року і був одним з головних прихильників надання нашій країні озброєння. Однак він голосував проти надання допомоги Україні 24 квітня 2024 року.