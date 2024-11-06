Возможный госсекретарь Рубио назвал приоритет администрации Трампа

Противодействие гибридной аргессии России в Европе станет приоритетом администрации нового президента США Дональда Трампа, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в комментарии CNN сенатор-республиканец Макро Рубио, вероятный кандидат на должность государственного секретаря.

Он отметил, что США вступают в период "прагматичной внешней политики", в частности, в отношении зарубежных инвестиций и общего "подхода к вещам".

Он также подчеркнул, что приоритетом администрации Дональда Трампа будет противодействие гибридной агрессии России на территории Европы и стран-членов НАТО.

"Мы знаем, что россияне принимали участие в попытках диверсионных операций по всей Европе, чтобы нанести ущерб европейским странам, которые помогают Украине, и я думаю, что это сфера, на которой мы должны сосредоточиться, и которую администрация Трампа сделает приоритетом" , — отметил Рубио.

Ранее, сегодня Рубио в интервью NBC заявил, что война в Украине зашла в тупик.

"Украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но это патовая война, и она должна быть доведена до завершения" , — отметил сенатор.

Напомним, Марк Рубио поддерживал Украину с 2014 года и был одним из главных сторонников предоставления нашей стране вооружения. Однако он голосовал против предоставления помощи Украине 24 апреля 2024 года.