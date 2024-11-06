Івана Примаченка обрано народним депутатом - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України. З посиланням на пресслужбу ЦВК, повідомляє Лівий берег.

“До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олега Макарова” , - йдеться у повідомленні.

Після розгляду цього документу ЦВК визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Голос” під № 24, обраним народним депутатом України.

В ЦВК нагадали, що Олег Макаров був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року від політичної партії “Голос”.

Зазначимо, Іван Примаченко - співзасновник найбільшої освітньої платформи України Prometheus.