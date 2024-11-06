Иван Примаченко избран народным депутатом - ЦИК
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины. Со ссылкой на пресс-службу ЦИК, сообщает Левый берег.
"В Центральную избирательную комиссию по Аппарату Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Олега Макарова", - говорится в сообщении.
После рассмотрения этого документа ЦИК признала Ивана Примаченко, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом Украины.
В ЦИК напомнили, что Олег Макаров был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 от политической партии Голос.
Отметим, Иван Примаченко – соучредитель крупнейшей образовательной платформы Украины Prometheus.